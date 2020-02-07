Рост числа рабочих мест в США в январе произошел благодаря расширению неполной занятости

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 225 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 161 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за 2019 год в целом пересмотрены в сторону понижения до 2.09 млн с первоначально объявленных 2.11 млн.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 100-150 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 211 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе увеличилось на 206 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 150 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 12 тыс. после снижения на 5 тыс. в декабре. В добывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 0.7 тыс. после сокращения на 10.1 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 44 тыс. после увеличения на 11 тыс. в декабре.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце сократилось на 8.3 тыс., в оптовой торговле - выросло на 8.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, увеличили состав рабочей силы на 28.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников сократилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 5 тыс. В частности, в сфере обработки данных, хостинга и сопутствующих услуг число сотрудников выросло на 5.3 тыс., в сегменте информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест уменьшилось на 1.4 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников снизилось на 0.4 тыс., в сфере теле- и радиовещания, за исключением интернета, число сотрудников сократилось на 2.3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) уменьшилась на 2.4 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 47.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 24.9 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 21 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 19 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2019 года число госслужащих увеличилось на 305 тыс. до 22.68 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе повысился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6%. В декабре безработица составляла 3.5%, что является 50-летним минимумом. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец января выросло на 139 тыс. до 5.89 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 89 тыс. до 158.71 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 729 тыс. до 94.9 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 50 тыс. до 164.6 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.2%, что является максимальным значением с середины 2013 года.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 131 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в январе сократилось с учётом сезонных колебаний на 20 тыс. до 1.17 млн, составив 19.9% от общего числа безработных против 20.5% месяцем ранее и 19.4% в январе 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 21 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.67 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 656 тыс. до 131.1 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 537 тыс. до 27.53 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 34 тыс. до 4.18 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.44 долл против 28.37 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. Аналитики прогнозировали месячный рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в январе повысилась до 975.49 долл в сравнении с 973.09 долл месяцем ранее (пересмотрено с 971.38 долл).