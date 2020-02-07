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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:46

Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.44 долл против 28.37 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. Аналитики прогнозировали месячный рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в январе повысилась до 975.49 долл в сравнении с 973.09 долл месяцем ранее (пересмотрено с 971.38 долл).

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