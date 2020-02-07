Банк России понизил ключевую ставку до 6.00%

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) – с 6.25 до 6.00% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

В сопроводительном заявлении Совета директоров ЦБ говорится о более быстром, чем ожидалось, замедлении инфляции и преобладании дезинфляционных рисков. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2.4% с 3.0% в декабре 2019 года. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2.7% после 3.1% в декабре. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%.

Расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствует сохранению низких месячных (с исключением сезонности) и годовых темпов роста цен на продовольствие. Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах - торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.5–4.0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться. Продолжилось снижение доходности ОФЗ и депозитно-кредитных ставок. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем постепенно замедляется рост потребительского кредитования.

По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1.3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП.

Прогноз роста ВВП в 2020–2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1.5–2.0% в 2020 году до 2–3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемые на прогнозном горизонте пониженные темпы роста мировой экономики продолжат оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом.

По оценкам Банка России, реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного проинфляционного влияния. При этом в течение 2020 года на динамику инфляции будет влиять график исполнения бюджетных расходов.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.