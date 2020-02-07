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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

03:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

05:00 мск: Торговый баланс Китая за январь;

05:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за декабрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за декабрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за январь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за декабрь;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за январь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за январь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, финал;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за декабрь.

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