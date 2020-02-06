Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3 тыс.

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 февраля, сократилось на 15 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 202 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.00 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 211.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 января, увеличилось на 48 тыс. и составило 1751 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1742.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 января, сократилось на 63.35 тыс. и составило 2.11 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.20 млн человек.