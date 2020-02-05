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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 февраля

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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