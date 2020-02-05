Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 февраля

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;
17:15 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.