Розничные продажи в еврозоне в декабре сократились на 1.6%

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в декабре сократился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с 1%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.5%.

В годовом выражении объём розничных продаж в декабре вырос на 1.3% против ожидаемого расширения на 2.3%. В ноябре объём розничных продаж вырос на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.