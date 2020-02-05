Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 февраля

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;
00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;
09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за январь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за декабрь;
15:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;
16:30 мск: Торговый баланс Канады за декабрь;
16:30 мск: Торговый баланс США за декабрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за январь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.