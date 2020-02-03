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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;

03:01 мск: Продажи новых домов в Австралии за декабрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь.

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