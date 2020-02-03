Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;
03:01 мск: Продажи новых домов в Австралии за декабрь;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь.