Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за январь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за декабрь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;
21:15 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
21:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за январь.