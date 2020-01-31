Курс доллара 63.0359   Курс евро 69.4151  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2020 г.Базовая инфляция в США в декабре составила 1.6%
сегодня 16:34

Базовая инфляция в США в декабре составила 1.6%

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.6% после повышения на 1.5% в ноябре (пересмотрено с +1.6%).

Другие новости

сегодня
17:40
Минпромторг направил министерствам законопроекты о квотах для продукции РФ в госзакупках
сегодня
17:13
ОБЗОР – Рынок акций РФ снижается на негативном внешнем фоне
сегодня
17:00
В бизнес-союзе ФРГ отметили важность ответа на санкции против "Северного потока"
сегодня
16:46
Производство сельхозпродукции в РФ в 2019 г увеличилось на 4% - Росстат
сегодня
16:34
Базовая инфляция в США в декабре составила 1.6%
сегодня
16:33
Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.2%, потребительские расходы увеличились на 0.3%
сегодня
16:27
Правительство Белоруссии вскоре обсудит с РФ в Москве проблемные вопросы - премьер
сегодня
16:20
Правительство Белоруссии вскоре обсудит с РФ в Москве проблемные вопросы - премьер
сегодня
16:08
В России выявлены первые заболевшие коронавирусом, это двое граждан КНР
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»