Базовая инфляция в США в декабре составила 1.6%

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.6% после повышения на 1.5% в ноябре (пересмотрено с +1.6%).