Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.2%, потребительские расходы увеличились на 0.3%

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.5%)

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в декабре расширились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в декабре на 0.3%.

Норма сбережений в декабре составила 7.6% против 7.8% месяцем ранее (пересмотрено с 7.9%).