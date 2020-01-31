Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за февраль;

09:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за декабрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за декабрь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, предварительно;

11:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;

16:30 мск: ВВП Канады за ноябрь;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.