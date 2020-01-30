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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.75 тыс.

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 января, сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 января, уменьшилось на 44 тыс. и составило 1703 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1755.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 января, сократилось на 106.45 тыс. и составило 2.17 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.15 млн человек.

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