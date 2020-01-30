Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2019 года вырос на 2.1% в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.0%.

Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с III кварталом 2019 года, когда расширение экономики США составило 1.9%.

По итогам 2019 года ВВП США вырос на 2.3% после расширения на 2.9% в 2018 году.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2020 году ВВП США вырастет менее чем на 2.0%.