Глава ФРС Джером Пауэлл: ФРС будет постепенно корректировать объем операций репо (ПОВТОР)

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 29 января, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о появлении признаков стабилизации мирового экономического роста, добавив, что это внушает "осторожный оптимизм". Вместе с тем он сообщил о появлении новых угроз для экономических перспектив - коронавирус, эпидемия которого возникла в Китае. В том, что касается, масштабов распространения коронавируса существует значительная неопределённость, отметил он.

"Это серьёзная проблема, - сказал Пауэлл репортёрам. - Вероятно, это приведёт к некоторым сбоям в экономической деятельности в Китае и, возможно, во всем мире. Нам нужно подождать и посмотреть, какие будут глобальные последствия".

Глава ФРС заявил, что риски для финансовой стабильности "в целом умеренные", и ФРС не видит какого-либо "неизбежного риска" со стороны финансового сектора Китая.

По словам Пауэлла, монетарная политика ФРС проводится в соответствии с текущими экономическими прогнозами. ФРС ожидает, что в ближайшие несколько месяцев инфляция приблизится к целевому уровню в 2%, и регулятор намерен избежать такой ситуации, когда инфляция будет колебаться ниже 2% в течение длительного времени.

Напомним, в среду Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50 - 1.75%. Процентная ставка по первичным кредитам сохранена на уровне 2.25%.

Пауэлл дал понять, что в течение некоторого времени ФРС будет сохранять ключевую ставку на текущем уровне. По его словам, в данный момент ФРС рассматривает возможность включения в свои прогнозы понятие "новой нормальности" по инфляции. Такое изменение может сделать ФРС менее агрессивной в вопросе повышения ставки, чем это было в прошлом, особенно когда уровень безработицы опускается до очень низких значений.

Пауэлл заявил, что баланс ФРС достигнет целевого уровня "достаточного размера" примерно во II квартале, и ФРС будет постепенно корректировать объем и стоимость операций репо. Он сообщил, что ФРС планирует постепенно сокращать покупки казначейских векселей в тот момент, когда будет достигнут "достаточный" уровень резервов, и, возможно, это произойдет во II квартале. ФРС будет проводить гибкую политику в отношении своего баланса, добавил глава Центробанка.

В ходе сегодняшнего заседания FOMC установил процентную ставку по обязательным и избыточным резервным остаткам на уровне 1.60%, начиная с 30 января 2020 года. Эта ставка установлена на 10 б.п. выше нижней границы ставки по федеральным фондам. В специальном заявлении говорится, что операции по покупке казначейских векселей, которые проводятся Федеральным резервным банком Нью-Йорка для поддержания достаточного уровня ликвидности на рынке, продолжатся по крайней мере в течение II квартала. Операции однодневного репо будут продолжаться по крайней мере до апреля 2020 года.

Комментарии Джерома Пауэлла не оказали существенного влияния на рынки. Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex к 23:59 мск достигла отметки до 1.1005 в сравнении с 1.1006 по состоянию на 22:30 мск.

К закрытию торгов на NYSE индекс DJIA подорожал на 0.04% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, индекс S&P 500 подешевел на 0.09%, индекс Nasdaq Composite прибавил 0.06%.