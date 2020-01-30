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Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 29 января 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после декабрьского заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, указывает, что рынок труда остаётся сильным и что экономическая активность расширялась умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что расходы домохозяйств повышались умеренными темпами, инвестиции предпринимателей в основной капитал и экспорт остаются слабыми. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители находятся ниже 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции остаются низкими; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50 - 1.75%. Комитет считает, что текущий характер монетарной политики является уместным для поддержания устойчивого расширения экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, возвращающейся к симметричной цели Комитета в 2%. Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив, включая изменения ситуации в мире и подавленное инфляционное давление, поскольку он определяет подходящую траекторию целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; Лоретта Мейстер; и Рэндал Куорлз.

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