Курс доллара 62.3934   Курс евро 68.6764  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2020 г.Заявление Комитета по операциям на открытом рын...
вчера 22:09

Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 29 января 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после декабрьского заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, указывает, что рынок труда остаётся сильным и что экономическая активность расширялась умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что расходы домохозяйств повышались умеренными темпами, инвестиции предпринимателей в основной капитал и экспорт остаются слабыми. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители находятся ниже 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции остаются низкими; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50 - 1.75%. Комитет считает, что текущий характер монетарной политики является уместным для поддержания устойчивого расширения экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, возвращающейся к симметричной цели Комитета в 2%. Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив, включая изменения ситуации в мире и подавленное инфляционное давление, поскольку он определяет подходящую траекторию целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; Лоретта Мейстер; и Рэндал Куорлз.

Другие новости

сегодня
01:33
МВФ ожидает рост ВВП Казахстана в 2020 году на уровне 3,6%, в 2021 году - 3,8%
сегодня
00:06
Глава ФРС Джером Пауэлл: ФРС будет постепенно корректировать объем операций репо
вчера
23:00
ПВО Саудовской Аравии помешали атаке на объекты Saudi Aramco - СМИ
вчера
22:19
ОПЕРАТОР ПОЕЗДОВ В КРЫМ "ГРАНДСЕРВИСЭКСПРЕСС" РАБОТАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ПОЭТОМУ САНКЦИИ США НЕ СКАЖУТСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
вчера
22:09
Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США
вчера
22:02
Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
вчера
21:44
Мантуров на встрече с "Яндексом" обсудил ряд приоритетных проектов компании
вчера
20:16
Глава "Почты России" Подгузов станет первым замом после прихода Акимова - источники
вчера
19:24
ВЭБ в 2020 г расширит проект туристических онлайн-карт на 1 тыс городов РФ - Шувалов
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»