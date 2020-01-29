Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;
10:00 мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.