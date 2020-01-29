Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 января

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.