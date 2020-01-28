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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:40

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 2.4%

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.2%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 3.1% (пересмотрено с (-2.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В ноябре показатель сократился на 0.4% (пересмотрено с 0.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре снизился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.1%).

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