Курс доллара 62.8299   Курс евро 69.2260  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 января

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

Другие новости

вчера
10:53
Роскомнадзор в 2019 г зафиксировал всплеск жалоб граждан на обработку персональных данных
вчера
10:15
Начат прием заявок от компаний для строительства терминала в аэропорту Бельбек в Крыму
вчера
10:03
Профицит торгового баланса Швейцарии в декабре составил 1.96 млрд швейцарских франков
вчера
10:00
"Роснефть" запустила опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 января
вчера
08:27
Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10% - СМИ
вчера
04:46
Антимонопольный регулятор Бразилии одобрил партнерство Embraer и Boeing
вчера
03:00
Россияне из-за теплой погоды начали избавляться от зимнего спортинвентаря - "Авито"
вчера
00:01
Бизнесу РФ нужны стимулы для более активного размещения акций – Счетная палата
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»