Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 января

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.