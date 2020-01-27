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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2020 г.Продажи новых домов в США в декабре сократились...
вчера 18:13

Продажи новых домов в США в декабре сократились на 0.4% (расширенное сообщение)

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре сократились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 694 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 697 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 719 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 730 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2018 года продажи новых домов выросли на 23.0%.

В целом, в декабре было продано 47 тыс. новых домов против 51 тыс. в ноябре и 55 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 7 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в декабре составила 331.4 тыс. долл против 320.9 тыс. в ноябре и 323.4 тыс. в октябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 384.5 тыс. долл против 377.6 тыс. в ноябре и 381.5 тыс. в октябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 327 тыс. единиц против 322 тыс. в ноябре и 323 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.7 месяца против 5.5 в ноябре и 5.5 в октябре.

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