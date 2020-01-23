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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
23.01.2020 19:06

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.4 млн барр.

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 января, сократился на 0.4 млн барр. и составил 428.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 1.7 млн барр. и составили 260.0 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 3.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.2 млн барр. и составили 146.0 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.9 млн барр. и составили 34.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.57 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.43 млн барр.

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