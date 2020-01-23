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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2020 г.ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне...
сегодня 15:56

ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и сообщил, что пока не планирует менять объем программы QE

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 23 января, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что он ожидает сохранения ставок на прежнем или более низком уровне до того момента, пока не увидит, что прогноз по инфляции "устойчиво приближается к уровню достаточно близкому, но ниже 2%, и такая конвергенция последовательно отражается в динамике базовой инфляции".

Совет управляющих сообщил, что возобновленная 1 ноября 2019 года программа покупки активов (количественное смягчение, QE) объёмом 20 млрд евро в месяц продолжается, и объем покупок изменять пока не планируется. ЕЦБ ожидает, что программа QE будет работать "столько времени, сколько потребуется для усиления аккомодационного воздействия процентных ставок ЕЦБ, и завершится незадолго до того, как он начнёт повышать ключевые процентные ставки".

Кроме того, ЕЦБ объявил запуске первого с 2003 года стратегического обзора монетарной политики. Детали и расписание выхода обзора будут опубликованы в пресс-релизе сегодня в 17:30 мск.

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