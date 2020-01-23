Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 января

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за декабрь;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.