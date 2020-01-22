Курс доллара 61.8343   Курс евро 68.5186  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 января

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

19:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Другие новости

вчера
10:35
НОВЫМ ГЛАВОЙ РОСРЕЕСТРА НАЗНАЧЕН ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ, ДО ЭТОГО РАБОТАВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В ДФО - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
вчера
10:30
ВАСИЛИЙ ТОЛОКО НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ - РАСПОРЯЖЕНИЕ
вчера
10:25
МИШУСТИН НАЗНАЧИЛ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА КАБМИНА ВАЛЕРИЯ СИДОРЕНКО - РАСПОРЯЖЕНИЕ
вчера
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 4 КОП, ДО 61,84 РУБ, ЕВРО ТЕРЯЕТ 6 КОП, ДО 68,56 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 января
вчера
09:19
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете на 2020-2022 г и закон о бюджете ПФР
вчера
09:00
Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на МС-21 - "Ростех"
вчера
03:15
Мужчины из России на праздниках тратили за границей в 3 раза больше женщин - исследование
вчера
00:01
Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы и заслушает главу Минвостокразвития
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»