Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

19:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 января