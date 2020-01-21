Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;
12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
19:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 января