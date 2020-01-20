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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.

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