Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;
12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке.