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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2020 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 09:41

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Нэклис-Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Нэклис-Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ "Нэклис-Банк" будет осуществлять ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Нэклис-Банк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ООО КБ "Нэклис-Банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 20 января 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

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