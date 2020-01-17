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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2020 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
17.01.2020 17:19

Объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.3%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику декабрьского показателя.

По итогам 2019 года объём промышленного производства в США уменьшился на 1.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 77.0% против 77.4% месяцем ранее (пересмотрено с 77.3%).

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с декабрём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.1 п.п.

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