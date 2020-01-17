Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику декабрьского показателя.

По итогам 2019 года объём промышленного производства в США уменьшился на 1.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 77.0% против 77.4% месяцем ранее (пересмотрено с 77.3%).

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с декабрём 2018 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.1 п.п.