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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
17.01.2020 16:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре сократилось на 3.9%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре сократилось на 3.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1416 тыс. в годовом выражении против 1474 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1482 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1470 тыс.

По сравнению с декабрём 2018 года число выданных разрешений выросло на 5.8%.

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