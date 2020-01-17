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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2020 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
17.01.2020 10:19

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Нэклис-Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Нэклис-Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 20 января 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "Нэклис-Банка", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам "Нэклис-Банка" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 17 января 2020 года на сайте АСВ, а также 20 января 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

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