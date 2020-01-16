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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2020 г.Цены на импорт в США в декабре выросли на 0.3%
сегодня 16:38

Цены на импорт в США в декабре выросли на 0.3%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в декабре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.4%.

По итогам 2019 года цены на импорт повысились на 0.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.2% после повышения на 0.2% в ноябре.

По сравнению с декабрём 2018 года цены на экспорт уменьшились на 0.7%.

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