Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.
В ноябре объём розничных продаж увеличился также на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).
По итогам 2019 года показатель повысился на 5.8%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре вырос на 0.7% после нулевой динамики месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).
Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.5%.