Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В ноябре объём розничных продаж увеличился также на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

По итогам 2019 года показатель повысился на 5.8%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре вырос на 0.7% после нулевой динамики месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.5%.