Выручка и прибыль банка Morgan Stanley выросли

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 2.9 млрд долл или 1.3 долл на акцию по сравнению с 1.53 млрд долл или 0.8 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Доходы компании выросли на 27% до 10.86 млрд долл по сравнению с 9.87 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.02 долл на акцию и доходы в размере 9.71 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.5%.