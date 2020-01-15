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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:39

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.5 млн барр.

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 января, сократился на 2.5 млн барр. и составил 428.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 6.7 млн барр. и составили 258.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 3.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 8.2 млн барр. и составили 147.2 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.3 млн барр. и составили 35.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 6.78 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.069 млн барр.

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