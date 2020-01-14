Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 января

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за декабрь;

03:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за декабрь, предварительно;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за декабрь, финал;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

21:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь.