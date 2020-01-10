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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.01.2020 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за ноябрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

22:30 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за декабрь.

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