Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 января

Москва, 9 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за ноябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за ноябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за ноябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за декабрь;
15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.