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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 19:07

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.5 млн барр.

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 декабря, сократился на 5.5 млн барр. и составил 441.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.0 млн барр. и составили 239.3 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.2 млн барр. и составили 124.9 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.4 млн барр. и составили 37.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.2 млн барр.

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