Курс доллара 62.0315   Курс евро 69.0349  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2019 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 20 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина расширились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.2 млн барр.

Другие новости

вчера
19:07
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.5 млн барр.
вчера
18:30
Минэнерго прогнозирует рост производства СПГ в РФ в 2019 г на 49,2% - до 40,2 млрд кубов
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 декабря
вчера
18:30
ТРУБОУКЛАДЧИК ГАЗПРОМА "АКАДЕМИК ЧЕРСКИЙ" ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАРИАНТОВ ДОСТРОЙКИ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2", НО ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОДГОТОВКА СУДНА - НОВАК
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:03
Путин и президент Египта обсудили вопросы восстановления полноформатного авиасообщения
вчера
16:47
ОТКРЫТИЕ ТЕРМИНАЛА С В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО СОСТОИТСЯ 17 ЯНВАРЯ - АЭРОПОРТ
вчера
16:30
Кабмин РФ утвердил правила субсидий на сертификацию продукции АПК для экспорта
вчера
16:13
Минфин РФ с 9 января начнет размещение нового выпуска ОФЗ-н на 15 млрд руб
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»