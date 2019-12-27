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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 декабря

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, предварительно;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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