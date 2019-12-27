Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 декабря

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за ноябрь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, предварительно;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.