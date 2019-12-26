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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.25 тыс.

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 декабря, сократилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 222 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 222 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 235 тыс., пересмотрено с 234 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 228.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 декабря, уменьшилось на 6 тыс. и составило 1719 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 19.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1703.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 декабря, сократилось на 24.1 тыс. и составило 1.76 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.75 млн человек.

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