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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 декабря 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
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АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Невского банка"
Эмитенты:   Открытие ФК

Москва, 25 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Невский банк" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "Невский банк" будут осуществляться ПАО "МИнБанк" и ПАО Банк "ФК Открытие", действующие от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО "Невский банк" произведено в зависимости от места жительства вкладчика.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ПАО "Невский банк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "МИнБанк" и ПАО Банк "ФК Открытие" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ПАО "Невский банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 25 декабря 2019 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

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