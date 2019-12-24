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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 декабря 2019 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
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АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Невского банка"
Эмитенты:   Открытие ФК

Москва, 24 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Невский банк" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 25 декабря 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банки-агенты ПАО "МИнБанк" (в Москве и Санкт-Петербурге) и ПАО Банк "ФК Открытие" (в Самаре, Тольятти, Ульяновске) ставшие победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО "Невский банк".

Банки-агенты на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ПАО "Невский банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через банки-агенты либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 24 декабря 2019 года на сайте АСВ, а также 25 декабря 2019 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

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