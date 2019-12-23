Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 1.3%, но оказались хуже прогноза (расширенное сообщение)

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 719 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 710 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 733 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 730 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2018 года продажи новых домов выросли на 16.9%.

В целом, в ноябре было продано 52 тыс. новых домов против 55 тыс. в октябре и 56 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), ), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 8 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в ноябре составила 330.8 тыс. долл против 316.9 тыс. в октябре и 312.1 тыс. в сентябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 388.2 тыс. долл против 377.9 тыс. в октябре и 371.6 тыс. в сентябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 323 тыс. единиц против 323 тыс. в октябре и 321 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.4 месяца против 5.5 в октябре и 5.3 в сентябре.