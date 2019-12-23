Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.2%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.5% (пересмотрено с +0.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 1.5%.

В октябре показатель вырос на 0.5% (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.