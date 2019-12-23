Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 декабря

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за ноябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;
16:30 мск: ВВП Канады за октябрь;
18:00 мск: Продажи новых домов в США за ноябрь;
N/A мск: Цены на импорт в Германии за ноябрь;
N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.