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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 11:06

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Кранбанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Кранбанк" (г. Иваново). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 23 декабря 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "Кранбанка", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам АО "Кранбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 20 декабря 2019 года на сайте АСВ, а также 24 декабря 2019 года в "Ивановской газете".

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