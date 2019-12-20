АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Кранбанка"

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Кранбанк" (г. Иваново). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
Агентство 23 декабря 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "Кранбанка", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".
ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам АО "Кранбанк" в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем агентством будет сообщено дополнительно.
Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 20 декабря 2019 года на сайте АСВ, а также 24 декабря 2019 года в "Ивановской газете".